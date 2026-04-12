Instituto le ganó a Riestra y se metió en zona de clasificación

Buenos Aires. Instituto ganó su primer partido de visitante, cosechó tres puntos de oro y se mete en la pelea por la clasificación a falta de dos fechas. Ayer se impuso 1 a 0 ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza.

El único gol del partido lo marcó Alex Luna en el segundo tiempo. El resultado es vital para el conjunto cordobés para intentar meterse entre los ocho que avanzarán a los playoffs.

El encuentro por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Apertura contó con Nazareno Arasa como árbitro principal, mientras que Germán Delfino estuvo en el VAR.

En el primer tiempo la más clara fue para la Gloria, a los 18 minutos, con un disparo de Jhon Córdoba que pegó en el palo después de un tiro libre. El colombiano volvió a intentarlo en el rebote pero la pelota pero atajó Ignacio Arce. Fue de lo poco en una etapa inicial en la que no hubo emociones.

La apertura del marcador llegó en el segundo tiempo. A los 13 Diego Sosa metió un centro desde la izquierda y Luna la empujó para anotar el gol de Instituto ante una floja respuesta de Arce.

Sobre el final, a los 44, Matías Tissera tuvo para liquidarlo pero la pelota pegó en el palo después de definir mano a mano con el arquero del Malevo. Esto dejó con vida a los locales que en el descuento fueron por el empate con más vergüenza deportiva que con juego.

Así, en la última del partido Manuel Roffo tuvo una atajada clave para sentenciar la victoria a favor de Instituto.

El albirrojo llegó a los 17 puntos e igualó la línea de Independiente y San Lorenzo que todavía tienen que jugar en esta fecha y también pelean por el último puesto de clasificación.

Del otro lado estuvo Riestra, uno de los equipos más flojos del torneo, que aún no consiguió triunfos y atraviesa un momento de cambios tras la salida de su entrenador Gustavo “Tata” Benítez. En su lugar asumió Guillermo Duró. Este sábado volvió a dar muestra de su flojísima campaña.

En la próxima fecha, Instituto recibirá a Estudiantes de La Plata el sábado 18 desde las 17:15 en Alta Córdoba.