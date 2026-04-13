Argentina avanzó a semis del Sudamericano Sub 17 y se clasificó al Mundial

Paraguay. La Selección Argentina Sub 17 empató 1-1 con Bolivia en el cierre del Grupo B del Sudamericano que se disputa en Paraguay, avanzó a las semifinales y se clasificó al Mundial de Qatar.

El gol argentino lo marcó el futbolista de Vélez Sarsfield Facundo Salinas, quien ingresó en el entretiempo y cuatro minutos después convirtió. La acción se originó tras un buen remate de media distancia del lateral izquierdo Simón Escobar, también del Fortín, que tapó el arquero boliviano Carlos Borda, pero que al dejar un rebote largo le permitió al delantero convertir tras dos intentos.

El empate boliviano llegó a cuatro minutos del final por obra de Nabil Nacif. En tiempo de descuento, tuvo el triunfo, pero la estupenda reacción del arquero Valentín Reigia de Argentinos Juniors, con un manotazo que envió la pelota al córner, le permitió al cuadro argentino mantener el valioso empate.

Porque con esta unidad, el equipo dirigido por Diego Placente se aseguró el segundo puesto en su zona y avanzó a las semifinales con siete unidades. Además, se aseguró el boleto al Mundial de la categoría, que se jugará en Qatar.

Argentina, que además acumula victorias frente a Perú y Venezuela y una derrota ante Brasil, se ubicó en el segundo puesto del grupo, por detrás de la selección brasileña, que ya aseguró su plaza mundialista y con su triunfo parcial 1-0 ante Venezuela también se adueñó del primer puesto con 12 unidades.

El partido se disputó en el estadio CARFEM de Ypané, con arbitraje del chileno Mathias Riquelme. El Sudamericano Sub 17 otorga siete plazas para el Mundial. Los dos primeros de cada grupo avanzan a semifinales y logran la clasificación directa, mientras que los equipos ubicados en el tercer y cuarto puesto juegan una instancia de playoffs para definir los cupos restantes.

