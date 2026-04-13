El carlospacense Dumont ganó su categoría en el Rally de Villa Dolores

Por Santiago Carreño

Victoria Internacional en terreno mundialista, el piloto boliviano Sebastián Franco logró el triunfo general, y Nicolás Dumont en N3 para Villa Carlos Paz

Por segunda vez en dos carreras, la victoria se va de Argentina, en la primera competencia de Santa Rosa, fue para el piloto uruguayo Rodrigo Zeballos navegado por Matías Cardano (ausentes en esta oportunidad) y ahora fue para Bolivia con Sebastían Franco-Lucas Hurtado, oriundos de Santa Cruz de las Sierras.

Con un agradable día a pleno sol, Villa Dolores amaneció radiante para la disputa del Rally Cordobés con tres tramos difíciles y dos pasadas en cada uno, de terreno muy pedregoso y exigente en el manejo.

Iniciada la prueba entre Cura Brochero y Ciénaga de Allende, fue el piloto boliviano Sebastián Franco el más veloz, superando a Diego Miceli por 5.5s, a Tomás Olmedo por 12.2s, los tres con autos de la categoría R5, cuarto se ubicaba Santino Rossi a 12.3s y quinto Valentino Folledo a 13.7s ambos de la clase Maxi Rally.

El siguiente tramo unía Ciénaga de Allende con Sarmiento donde repite Franco lo mejor, seguido de Miceli a 16.5s y Olmedo a 17.7s.

Se completa la primera vuelta con el sector de Las Tapias-Paso Fátima donde es Santiago Baldo quien marca lo mejor, seguido de Miceli a1.5s, Olmedo a 3.2s y Franco tras un leve retraso se ubica quinto a 9.4s.

Con los tres primeros tramos computados, Sebastián Franco seguía al frente, escoltado por Diego MIcelia 39.9s, tercero Santiago baldo a 41.1s, cuarto Germán Hubmann a 43.8s y quinto Tomás Olmedo a 1m06.3s.

En la clase Maxi Rally era Elder Tasca el puntero tras los retrasos de Rossi y Folledo, en RN4 seguía dominando Felipe Schroeder, en RC5 el local Pablo Curletto, en RC6 Nicolás Malpassi, en N1 Mario Bruno, en N2 Emanuel Ibarra y en N3 Nicolás Dumont.

Cumplido el paso por la asistencia, los participantes, volvieron a para completar la segunda pasada, en Cura Brochero-Ciénaga de Allende Franco se impone bajando en 4.2s la marca anterior, Pasten y Olmedo lo escoltan, en los tramos de Sarmiento y Las Tapias es Gastón Pasten el ganador, mientras en boliviano Franco se limitaba a administrar la ventaja conseguida, para ser ganador del Rally Provincial, pero con la intensión de conocer el estado del camino que recorrerá el próximo fin de semana con el Rally Sudamericano.

En la suma de tiempos tras los siete especiales a Franco lo escoltaron Santiago Baldo y Diego Miceli.

Felipe Schroeder se impuso en RN4, Elder Tasca en Maxi Rally, Mauro Cravero en RC5, Mario Bruno en N1, Emanuel Ibarra en N2, Nicolás Dumont en N3, Andrés Paredes en RC3 y Nicolás Malpassi en RC6.

Cumplidas las dos primeras fechas del torneo provincial, ahora es el turno de Villa Carlos Paz, fecha asignada para los días 15,16 y 17 de Mayo próximo, no se conocen mayores detalles sobre el trazado.

Clasificación General

Pos Piloto / Navegante Auto Clase Tiempo 1 Franco - Hurtado Citroën C3 R5 52m24.7s 2 Baldo - García Citroën C3 R5 +1m03.2s 3 Miceli - Daparte Skoda Fabia R5 +1m11.4s 4 Olmedo - Monasterolo Skoda Fabia R5 +1m23.5s 5 Hubmann - Arrieta Skoda Fabia R5 +1m32.6s 6 Alonso - Dechiara Skoda Fabia R5 +2m08.6s 7 Pasten - Ramos Skoda Fabia R5 +3m32.6s 8 Saillen - Díaz Hyundai i20 R5 +3m50.6s 9 Schroeder - Pavoni VW Polo RN4 +7m57.4s 10 Tasca - Tasca VW Polo MR +9m24.2s

Clasificación por clases

Clase R5: 1) Sebastián Franco; 2) Santiago Baldo a 1m03.2s; 3) Diego Miceli a 1m11.4s

Clase Maxi Rally: 1) Elder Tasca; 2) Osvaldo Pedrido a 5m02.4s

Clase RN4: 1) Felipe Schroeder; 2) Pablo Baudino a 3m22.7s; 3) Oscar Civalero a 6m42.0s

Clase RC3: Andrés Paredes (único participante)

Clase RC5: 1) Mauro Cravero; 2) Pablo Curletto a 12.7s; 3) Juan Manuel Paisa a 20.3s

Clase RC6: 1) Nicolás Malpassi; 2) Darío Pedrón a 5.8s

Clase N1: 1) Mario Bruno; 2) Pablo Eli a 1m47.6s; 3) Pablo Destéfanis a 1m48.1s

Clase N2: 1) Emanuel Ibarra; 2) Federico Vega a 2m09.4s; 3) Gabriel Arnejo a 2m55.6s

Clase N3: 1) Nicolás Dumont; 2) Sergio Pertegarini a 36.1s; 3) Matías Bolgan a 7m11.2s

Los pilotos de Villa Carlos Paz

Los cinco binomios que representaron a Villa Carlos Paz, lograron finalizar la competencia, en la clase RN4, Oscar Civalero-Alma Civalero finalizaron terceros a 6m42.0s y Héctor Pfenig-Francisco Franchello sextos a 19m00.3s

Por su parte Armesto-Carciotto finalizaron en sexto lugar de la clase RC5 a 5m26.7s, luego romper una goma en la zona de Altautina, en la división N3 Nicolás Dumont-Carlos Caligaris lograron la victoria y Daniel Velázquez-Carlos Nóbile finalizaron en cuarto lugar tras haber roto una cubierta también en Altautina.



