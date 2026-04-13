Talleres visita a Defensa y Justicia buscando seguir en zona de clasificación

Buenos Aires. Defensa y Justicia y Talleres se enfrentarán este lunes, desde las 16.30, en el Estadio Norberto Tomaghello por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos vienen de una derrota (el Halcón de perder el invicto), pero están dentro de los puestos de playoffs, por ende una victoria les daría alivio pensando en la clasificación. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

Defensa y Justicia viene de perder 2-0 ante Instituto y se le cortó el invicto que tenía. Sin embargo, el Halcón está 5° y acumula 19 puntos, y de ganar llegará a 22 y alcanzaría momentaneamente a Vélez, que juega el lunes. Lucas Souto será baja para el DT ya que fue expulsado ante la Gloria por Andrés Merlos, quien fue denunciado por Mariano Soso por "un destrato permanente" para con los jugadores.

Talleres, que acumulaba cuatro partidos sin conocer la derrota, viene de perder 1-0 ante Boca en el Kempes. La T necesita ganar para seguir en zona de playoffs y llegar prendido a las últimas dos fechas.

