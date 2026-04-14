Cuti Romero estará sin jugar entre 5 y 8 semanas

Reino Unido. Corría el minuto 69 del duelo entre Tottenham y Sunderland, Cuti Romero recibió un fuerte golpe de parte del arquero de su equipo Antonin Kinsky y quedó tendido en el suelo. Luego de levantarse, mostró claros signos de dolor y tuvo que ser reemplazado por el entrenador Roberto de Zerbi. El día posterior al incidente, se conoció la lesión que sufrió la figura del combinado campeón del mundo de cara al Mundial 2026.

A la espera del parte médico oficial del club de Londres, el periodista Martín Arévalo brindó la información en el programa Buen Día de ESPN sobre los estudios que le realizaron al ex marcador central de Belgrano. “Los tiempos dan para que Romero pueda jugar la Copa del Mundo. La otra parte de la noticia es que tiene una lesión en el ligamento lateral y va a estar afuera entre 5 a 8 semanas. Esto implica que no estará en la definición de su equipo por el descenso”, explicó.

Por su parte, Esteban Edul añadió en el programa F12 que la lesión que padeció el cordobés fue un esguince de rodilla derecha, lo que le deparará un mes de inactividad total para luego comenzar las tareas de kinesiología para la vuelta a las canchas. A eso, habría que sumarle dos o tres semanas más de tareas en el campo.

De esta manera, la recuperación de Romero sería contrarreloj para ser parte del estreno de la Albiceleste en el Mundial por el Grupo J, que será el próximo 16 de junio ante Argelia en la ciudad de Kansas. Luego de eso, será el turno de jugar en Dallas frente a Austria (22 de junio) y el último rival de la fase de grupos será Jordania (27 de junio). En la previa, habrá dos amistosos: frente a Honduras e Islandia el próximo 6 y 9 de junio en el Kyle Field de Texas y el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama, respectivamente.

