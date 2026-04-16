Bombazo: Messi compró un humilde y tradicional club de Barcelona

Lionel Messi volvió a convertirse en noticia luego que se informara que había comprado un humilde y tradicional club de Barcelona. Se trata de la Unió Esportiva Cornellá, una pequeña institución que participa en la tercera división del futbol español y que confía en que este nuevo proyecto deportivo permitirá potenciar el desarrollo deportivo y dar un salto institucional.

El capitán de la Selección Argentina se puso el traje de empresario y diversifica su economía con esta nueva inversión.

Cornellá fue fundado en 1951, se encuentra ubicado en L’Hospitalet de Llobregat, en las afueras de la ciudad de Barcelona, y por sus filas, pasaron jugadores que luego brillaron en el equipo culé como Jordi Alba, David Raya o Keita Baldé, entre otros.

La premisa será fortalecer sus divisiones formativas, mejorar la estructura del club y armar un plantel competitivo. El anuncio fue oficializado por el club, que actualmente se encuentra disputando el ascenso a la segunda categoría.