Club de Pesca: victorias y derrotas en el choque contra Dante Alighieri

Villa Carlos Paz. El fin de semana dejó sensaciones encontradas para el Club de Pesca de Villa Carlos Paz en el Torneo Apertura Asociativo A1 de básquet, con triunfos en divisiones formativas pero resultados adversos en categorías superiores.

En condición de local, en el Estadio Zisman-Germanetto y por la cuarta fecha, Pesca se midió ante Dante Alighieri. En la categoría U17, el conjunto local logró una sólida victoria por 60 a 46, mostrando buen rendimiento colectivo y eficacia en los momentos clave. Sin embargo, en Primera División, el equipo no pudo sostener la ventaja y cayó en un ajustado 59 a 62.

La jornada se completó el martes, cuando Pesca visitó a Dante Alighieri en su estadio. Allí, las divisiones formativas volvieron a destacarse: la U13 se impuso con autoridad por 82 a 47, mientras que la U15 también logró un contundente triunfo por 84 a 25. Por su parte, la categoría U21 no pudo repetir el desempeño y fue superada por 76 a 50.

El voley tendrá una agitada agenda

En paralelo, el vóley del Club de Pesca se prepara para una intensa agenda en el marco del Torneo “Profesor Daniel Machuca” de División de Honor. Anoche, el equipo visitaba a Unión Oncativo por la séptima fecha, con partidos en Sub 21 desde las 20:30 y Primera a partir de las 22:00.

Además, el sábado 18 de abril continuará la actividad nuevamente frente a Unión Oncativo como visitante, con una nutrida programación de divisiones formativas: Sub 12 (10:00), Sub 14 (11:30), Sub 16 (13:00) y Sub 18 (14:30).

De esta manera, el Club de Pesca mantiene una agenda deportiva activa, apostando al desarrollo de sus categorías juveniles y buscando consolidarse en las principales divisiones competitivas.

