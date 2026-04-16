Córdoba arranca con tres oros y sorprende en Panamá 2026

Córdoba tuvo un inicio destacado en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, con la obtención de tres medallas de oro en los primeros días de competencia, aportando resultados clave para la delegación argentina.

El primer oro llegó de la mano del judoca Joaquín Martín Álamo Torres, quien se consagró tras imponerse en todos sus combates por ippon. Luego se sumó Benjamín Casas, que dominó la lucha libre en la categoría hasta 71 kilos y se quedó con el título con autoridad.

El tercer logro dorado fue para Thiago Nahuel Carvallo, también en judo, quien construyó una sólida actuación hasta consagrarse campeón en la categoría hasta 66 kilos, con victorias contundentes en cada instancia.

En total, Córdoba aporta 15 deportistas a la delegación argentina, que cuenta con 250 atletas y compite en 23 disciplinas hasta el 25 de abril.

Los Juegos reúnen a más de 2.000 jóvenes de 15 países y representan uno de los eventos deportivos más importantes de la región en materia formativa.