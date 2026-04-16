Todo listo para vivir el Rally Sudamericano 2026 en Traslasierra

Traslasierra. Del viernes 17 al domingo 19 de abril, Mina Clavero y distintas localidades de Traslasierra serán escenario de la segunda fecha del Campeonato FIA Codasur y Rally Argentino 2026, consolidando una vez más a Córdoba como uno de los epicentros más emblemáticos del país.

La rampa de largada estará ubicada frente al Casino local y el parque de asistencia en el ingreso a la ciudad sobre Ruta Pcial. Nº E-34.

La competencia contará con 13 pruebas especiales y más de 175 km cronometrados, con destacada participación nacional e internacional.

La seguridad es fundamental, por ello fue diseñado un amplio operativo integral con la participación de efectivos de diversas dependencias de la Departamental San Alberto, Policía Caminera, DUAR, SEOM, Infantería, entre otros, que estarán abocados a controles preventivos, el acompañamiento del público, ordenamiento vehicular y resguardo de cada tramo de competencia.

