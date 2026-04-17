Capilla del Monte se prepara para la tercera fecha del campeonato de enduro

Capilla del Monte. La adrenalina, la destreza y la pasión por el motociclismo volverán a sentirse con fuerza en el norte cordobés. Los próximos 9 y 10 de mayo, la ciudad de Capilla del Monte será sede de la tercera fecha del campeonato CPRO Enduro, una de las competencias más convocantes del calendario regional.

El evento reunirá a pilotos de distintos puntos del país, quienes llegarán para medirse en un circuito que promete exigencia técnica y paisajes imponentes. Con el característico terreno serrano, la competencia combinará velocidad, habilidad y resistencia, convirtiéndose en un verdadero desafío tanto para profesionales como para aficionados.

La organización anticipa dos jornadas intensas, donde el público podrá disfrutar no solo de las carreras, sino también del espectáculo que brindan las motos en plena acción, atravesando obstáculos naturales, saltos y caminos irregulares. El entorno de Capilla del Monte, reconocido por su belleza y mística, será nuevamente protagonista como escenario ideal para este tipo de disciplinas.

Además del impacto deportivo, el evento genera un importante movimiento turístico y económico para la región, con la llegada de equipos, acompañantes y fanáticos del enduro. Comercios, alojamientos y servicios locales se preparan para recibir a visitantes durante todo el fin de semana.

Con el respaldo del municipio y diversas marcas vinculadas al motociclismo, la tercera fecha del CPRO Enduro se consolida como una cita imperdible para los amantes de los fierros y la aventura.

La invitación está hecha: Capilla del Monte se alista para vivir un fin de semana a pura velocidad y emoción sobre dos ruedas.

