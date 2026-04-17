Club de Pesca comienza un fin de semana a puro básquet

Villa Carlos Paz. El básquet del Club de Pesca afrontará un intenso fin de semana de competencia en distintas categorías, con actividad tanto en condición de local como de visitante, en el marco de los torneos asociativos y provinciales.

La acción comenzará este viernes por la noche, cuando el equipo visite a Atenas “B” en el estadio del conjunto cordobés. En el duelo correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura Asociativo A1, la categoría U17 jugará desde las 20:30, mientras que el plato fuerte llegará a las 22:15 con el encuentro de Primera División.

El sábado será una jornada cargada, con doble compromiso. Por un lado, Pesca recibirá nuevamente a Atenas “B” en el estadio Zisman-Germanetto, donde se disputará la continuidad de la fecha 5 del Apertura A1. Desde el mediodía habrá actividad formativa con Mosquito (12:00), Premini (13:00) y Mini (14:00), mientras que por la tarde jugarán U13 (15:30), U15 (17:30) y U21 (19:30).

En paralelo, otra delegación del club viajará para enfrentar a Barrio Parque en el estadio Parque Vélez Sarsfield, por la cuarta fecha del Torneo Apertura Desarrollo. Allí competirán las categorías U16 a las 9:00 y U19 a las 11:00.

La agenda se completará el domingo con una nueva presentación como local frente a Banda Norte de Río Cuarto, en el marco de la Liga Provincial Formativas. Los encuentros se disputarán en el Zisman-Germanetto, con U17 a las 11:00, U15 a las 13:00 y U21 a las 15:00.

