El boxeo amateur vuelve con “Futuros Campeones” en San Vicente

El programa “Futuros Campeones Cordobeses” pondrá en marcha su temporada 2026 este viernes con una velada de boxeo amateur en el Club Unión San Vicente, en barrio San Vicente.

La actividad comenzará a las 21 en la sede ubicada en Lisandro de la Torre 1852, con una cartelera que incluirá combates amateurs y federados, protagonizados por boxeadores de distintos puntos de la provincia.

La iniciativa, coordinada por la Agencia Córdoba Deportes, apunta a generar oportunidades para jóvenes deportistas, impulsar el desarrollo del boxeo y fortalecer a los clubes como espacios de inclusión y contención social.

El inicio del ciclo llega tras una edición 2025 con balance positivo, en la que el programa recorrió varias localidades, reactivando la disciplina en gimnasios y acercando el boxeo a diferentes comunidades.

Con este nuevo calendario, el programa busca consolidar su presencia tanto en la capital como en el interior, promoviendo la participación y el crecimiento del semillero cordobés.