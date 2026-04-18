Belgrano compró tres nuevos terrenos para agrandar su estadio

Córdoba. Belgrano dio un nuevo paso en su plan de crecimiento institucional y confirmó la compra de tres terrenos clave para avanzar con la ampliación del Gigante de Alberdi.

Según informó el club, se trata de tres casas ubicadas sobre calle La Rioja, lindantes a la tribuna Preferencial. Con esta adquisición, la institución alcanzó el 97% de la propiedad de la manzana histórica de Alberdi y el 100% de los terrenos necesarios para ejecutar obras fundamentales, como la iluminación exigida por Conmebol.

La compra se enmarca dentro del proyecto “Alberdi 360°”, un ambicioso masterplan que busca modernizar y ampliar el estadio Julio César Villagra.

Desde el club detallaron que, sumando las adquisiciones realizadas en 2023, 2024 y 2025 (en el perímetro comprendido entre Hualfin, Costanera y La Tablada), la inversión total supera los 4.200 millones de pesos.

Con estos nuevos inmuebles, el club podrá avanzar en obras en el sector ubicado entre la tribuna Preferencial (sobre La Rioja) y la Cuellar (sobre Hualfín), una zona clave para la expansión del estadio.

La dirigencia destacó que estos avances, sumados a las obras ya realizadas en el Gigante, permiten proyectar “el estadio más grande y moderno de un club cordobés”. De esta manera, Belgrano continúa consolidando su crecimiento en infraestructura y da pasos firmes hacia una auténtica transformación de su casa en Alberdi.

