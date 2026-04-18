El rally sudamericano ya se corre en las sierras y define este domingo

Este viernes por la noche, Mina Clavero fue escenario de la largada simbólica del FIA Rally Sudamericano y el Rally Argentino, en el inicio de un fin de semana que concentra la atención del automovilismo regional en Traslasierra.

La rampa montada frente al Casino reunió a una multitud de fanáticos que acompañaron la presentación de pilotos, navegantes y equipos, en un clima festivo que combinó espectáculo, música y cercanía con los protagonistas.

La actividad había comenzado horas antes con el shakedown en el Burródromo, dando paso luego a la ceremonia oficial que marcó el arranque de la competencia.

Desde la organización destacaron la importancia de recuperar esta fecha en Mina Clavero, una ciudad con fuerte tradición en la disciplina y vinculada históricamente al rally por ser cuna de Jorge Raúl Recalde.

Durante este sábado se desarrolla la etapa más exigente, con siete tramos y más de 93 kilómetros cronometrados, incluyendo sectores clave como Tala Cañada–Río Jaime y El Mirador–Cuesta de San Luis.

El domingo será el cierre de la competencia con seis pruebas especiales y 82,44 kilómetros, destacándose El Faro–San José y el Power Stage en Mina Clavero, que definirá la clasificación final.

La actividad concluirá alrededor de las 15 con el ingreso al parque cerrado y la posterior premiación, en una jornada que marcará el desenlace de un evento que vuelve a posicionar a Córdoba en el calendario del automovilismo sudamericano.