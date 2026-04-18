Es argentina, tiene 10 años y se consagró campeona mundial de patín

Buenos Aires. El desenlace de la Artistic World Cup 2026 en Buenos Aires dejó a María Pía Camuglia Yost como protagonista indiscutida al obtener la medalla dorada en la categoría mini. Con apenas 10 años, la santafesina se impuso en una de las competencias internacionales más exigentes del patín artístico, consolidando un camino deportivo que sorprende por su madurez y proyección.

El certamen reunió a talentos de distintos países, con una competencia que exigió precisión, control y creatividad sobre la pista. María Pía, oriunda de Santa Fe, se destacó desde las rondas iniciales y, tras su consagración, se mostró profundamente agradecida a quienes la acompañan cada día en su formación.

En su cuenta de Instagram, que es supervisada por su mamá, la patinadora compartió imágenes de la jornada y expresó en un posteo: “Detrás de esta medalla hay un gran trabajo. Gracias Ce de mi corazón @mariaceciliaardanaz por cada entrenamiento y las horas de dedicación sin importar los días para que siempre podamos entrenar. Gracias por la paciencia, motivación, por lo que estamos construyendo y por tu amor. Me siento super feliz”.

El hecho de haber conquistado la medalla dorada en una de las competencias más relevantes del patinaje artístico mundial no solo la posiciona entre las mejores de su categoría, sino que anticipa una proyección internacional. La historia de María Pía es la de una niña que, a pesar de su corta edad, ya construye una trayectoria marcada por la constancia y el sacrificio.

La edición 2026 de la Artistic World Cup no solo tuvo a María Pía como protagonista. Sara Toia, a sus 15 años, se destacó al conquistar la Semifinal Serie I en la disciplina Solo Dance (Juvenil WS). La trayectoria de la sanjuanina suma así un nuevo reconocimiento, reafirmando la calidad de la formación argentina en el patinaje artístico.

