Vistará a Gimnasia y Esgrima de La Plata

Estudiantes (RC) va por un triunfo que lo aleje del fondo de la tabla

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Deportes
sábado, 18 de abril de 2026 · 00:00

La Plata. Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá hoy a Estudiantes Río Cuarto en el Estadio 15 de Abril, este sábado 18 de abril, por el Torneo Apertura 2026. El partido comenzará a las 15:00 y se podrá ver en vivo por ESPN Premium.
Gimnasia y Esgrima La Plata intentará sumar para escalar en la tabla y tomar distancia de los puestos del fondo. Enfrente estará Estudiantes de Río Cuarto, que necesita puntos para salir del último lugar del Grupo B.
"El Lobo" llega tras imponerse 2-1 frente a Sarmiento de Junín. Con cinco triunfos, dos empates y seis derrotas, suma 17 puntos y se ubica en el décimo puesto.
Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, viene de caer 2-1 ante Barracas Central. Ocupa el último lugar con apenas cinco unidades, producto de una victoria, dos empates y diez derrotas.
 

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