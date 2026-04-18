Instituto recibe a Estudiantes con la necesidad de un triunfo

Córdoba. Instituto recibirá hoy a Estudiantes de La Plata en el Monumental Presidente Perón de Córdoba, este sábado 18 de abril, por el Torneo Apertura 2026. El partido comenzará a las 17:15 y se podrá ver en vivo por TNT Sport.

El encuentro entre Instituto y Estudiantes es crucial ya que la Gloria busca escalar posiciones de cara a los playoffs, mientras que el Pincha es candidato a liderar el Grupo A.

Instituto Atlético Central Córdoba llega tras imponerse por 1-0 ante Deportivo Riestra en la última jornada, resultado que lo dejó en el décimo puesto con 17 unidades.

Por su parte, Estudiantes de La Plata viene de superar 2-1 a Unión de Santa Fe y se ubica segundo en la tabla, a solo un punto del líder, Vélez Sarsfield.

