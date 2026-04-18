Las mejores postales del rally en las sierras de Córdoba

El Rally Argentino dejó este fin de semana una serie de postales que reflejan la intensidad y el atractivo del evento en Mina Clavero, donde los autos se mezclaron con el paisaje serrano y el fervor del público.

Las imágenes captadas en distintos tramos muestran maniobras al límite, saltos, polvo en suspensión y la cercanía de los espectadores, en un entorno natural que volvió a ser protagonista de la competencia.

El paso de los vehículos por caminos de tierra, curvas cerradas y sectores emblemáticos de Traslasierra generó escenas que rápidamente se viralizaron en redes sociales, destacando la espectacularidad del rally en Córdoba.