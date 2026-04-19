Estudiantes de Río Cuarto sigue en caída libre

Buenos Aires. Gimnasia y Esgrima La Plata se llevó una victoria ayer al vencer 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, en el marco de la decimoquinta fecha del Torneo Apertura.

El único tanto del encuentro fue obra de Marcelo Torres, quien se encargó de convertir un penal al finalizar la primera mitad, dándole así la ventaja al "Lobo".

El equipo local mostró un desempeño defensivo sólido en el segundo tiempo, logrando detener los intentos del "León Cordobés". A pesar de los cambios realizados por Gerardo Acuña, la visita no pudo marcar en el arco defendido por Nelson Insfrán.

Con este resultado, Gimnasia asciende en la tabla y se posiciona en los playoffs (7.º), acumulando seis victorias, dos empates y seis derrotas, mientras que Estudiantes (RC) continúa sin triunfos en el torneo y ocupa el último lugar con 5 puntos.

De cara a la próxima jornada, aunque queda pendiente un partido de la fecha 9, el "Lobo" se prepara para visitar a Belgrano, mientras que el equipo cordobés se trasladará a Rosario para enfrentar a Rosario Central.

