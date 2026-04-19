Fanáticos copan las sierras para vivir el Rally Argentino

Una gran cantidad de personas comenzó a concentrarse en las sierras de Mina Clavero para seguir de cerca el desarrollo del Rally Argentino, en una de las fechas más convocantes del calendario.

Desde primeras horas, grupos de espectadores se instalaron en sectores estratégicos del recorrido, muchos de ellos en zonas elevadas, buscando una mejor visual del paso de los autos.

Con reposeras, abrigo y mate, el público fue copando los distintos puntos, generando postales típicas del rally en Córdoba, donde la cercanía con la montaña permite una experiencia directa con la competencia.

El movimiento también se hizo sentir en toda la región, con fuerte presencia de visitantes que llegaron para el evento, consolidando a Mina Clavero como uno de los escenarios más elegidos por los fanáticos del automovilismo.