Las Leoncitas vencieron a Estados Unidos y gritaron campeonas

El seleccionado argentino Sub 21 femenino de hockey sobre césped derrotó 3-1 a Estados Unidos en la final y se quedó con el título en Santiago de Chile, sumando una nueva consagración a su historial.

Con este triunfo, Las Leoncitas alcanzaron su noveno campeonato y el segundo de manera consecutiva, consolidando su dominio en la categoría. Los títulos anteriores fueron en 1988, 1992, 1997, 2000, 2005, 2012, 2016, 2024 y ahora 2026.

El equipo argentino mostró solidez durante todo el torneo y ratificó su nivel en la final, imponiéndose con claridad ante el conjunto estadounidense para volver a lo más alto del podio.

De cara al futuro, el seleccionado ya proyecta el próximo desafío: en 2027 buscará conquistar su tercer Mundial Sub 21, tras los títulos obtenidos en 1993 y 2016.