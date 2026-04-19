Rugby infantil convocó a chicos de toda la región en Capilla

El predio El Tala fue escenario este sábado de un encuentro de rugby infantil que convocó a niños y niñas de distintos clubes de la región en la ciudad de Capilla del Monte.

La jornada contó con la participación de delegaciones provenientes de San Marcos Sierras y Villa Giardino, en un espacio que combinó actividad deportiva, integración y convivencia entre los más chicos.

Además de los encuentros en cancha, profesores y familias acompañaron la actividad y compartieron un almuerzo, fortaleciendo el espíritu comunitario del evento.

El intendente Santiago Arenas y la directora de Deportes, Lucina Pelliza, estuvieron presentes durante la jornada y destacaron la importancia de impulsar este tipo de iniciativas que promueven el desarrollo deportivo desde edades tempranas.

El predio El Tala, recientemente reacondicionado, continúa consolidándose como un espacio clave para la práctica deportiva y el encuentro en la comunidad.