Alicio participó de la apertura del Torneo Internacional en La Cumbre Golf

La Cumbre. El intendente Pablo Alicio participó de la apertura del 41° Campeonato Provincial de Juveniles y Prejuveniles y Torneo Internacional en La Cumbre Golf Club.

Alicio brindó unas palabras de bienvenida, que dieron inicio a un fin de semana que reunió a jóvenes talentos del golf en esa localidad.

La Cumbre se convirtió en escenario de este importante encuentro deportivo que combina competencia, formación y pasión por el golf.

