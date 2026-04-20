Buenos resultados para el básquet del Club de Pesca

Villa Carlos Paz. El Club de Pesca de Villa Carlos Paz completó un intenso fin de semana deportivo, con protagonismo destacado del básquet, que dejó un saldo mayormente positivo en varias de sus categorías.

En el Torneo Apertura Asociativo A1, la Primera división consiguió una contundente victoria como visitante frente a Atenas “B” por 77-51, consolidando un rendimiento sólido. En esa misma jornada, la U17 cayó ajustadamente por 61-66.

Ya como local, en el estadio Zisman-Germanetto, la U13 mostró superioridad con un claro triunfo por 53-25, mientras que la U21 también sumó una buena victoria (67-54). La única caída del día en esa serie fue para la U15 (54-62).

Por otra parte, en el Torneo Apertura Desarrollo, las categorías U16 y U19 no pudieron ante Barrio Parque y cayeron por 74-81 y 63-97, respectivamente. El domingo, en la Liga Provincial Formativas, Pesca recibió a Banda Norte de Río Cuarto en una jornada compleja, con derrotas en U15 (59-61), U17 (50-60) y U21 (65-91).



El vóley no pudo en Oncativo

En paralelo, el vóley del club tuvo una doble jornada adversa como visitante frente a Unión Oncativo, por el Torneo “Prof. Daniel Machuca” de División de Honor.

El miércoles 15, tanto Sub 21 como Primera cayeron por 0-3. La racha negativa continuó el sábado 18 en las categorías formativas: Sub 12 perdió 1-2, mientras que Sub 14 (0-3), Sub 16 (1-3) y Sub 18 (1-3) tampoco lograron sumar victorias.

Así, el balance general del fin de semana muestra un mejor desempeño del básquet, que logró imponerse en varias categorías, mientras que el vóley sigue buscando recuperar terreno en la competencia.

