Capilla del Monte: funcionarios acompañaron el Encuentro de Rugby Infantil

Capilla del Monte. El Municipio de Capilla del Monte acompañó el Encuentro de Rugby Infantil realizado el sábado en la cancha del predio El Tala, una jornada que reunió a niños y niñas de distintos clubes de la región en un espacio de deporte, integración y valores, con la participación de delegaciones de San Marcos Sierras y Villa Giardino. Profesores y familias también formaron parte de la jornada, compartiendo un almuerzo que fortaleció el encuentro y la convivencia.

El evento contó con la presencia del intendente Santiago Arenas y de la directora de Deportes Lucina Pelliza, quienes destacaron la importancia de seguir fortaleciendo estas iniciativas que promueven el desarrollo deportivo desde edades tempranas. El renovado predio El Tala se consolida así como un punto clave para el crecimiento del deporte local, ofreciendo mejores condiciones para la práctica y el encuentro comunitario.

