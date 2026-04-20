Con gol de Paredes, Boca le ganó el Superclásico a River

Buenos Aires. En una nueva edición del Superclásico, Boca venció ayer a River 1 a 0 en el Monumental en un partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura. El gol del encuentro lo convirtió Leandro Paredes de penal, tras una mano de Lautaro Rivero sancionada por el VAR en el final del primer tiempo.

El desarrollo del partido mostró pocas situaciones de gol claras. River sufrió la temprana lesión de Sebastián Driussi, reemplazado por Maximiliano Salas. Boca, por su parte, sufrió por los problemas físicos de Leandro Paredes, quien cedió su lugar a Ander Herrera.

La gran polémica del partido se produjo al final, por el empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta dentro del área, que el árbitro Darío Herrera consideró que no fue penal, ante la protesta de todo River.

Tras este resultado, los dirigidos por Claudio Úbeda se ubicaron en el tercer puesto de la Zona A con 24 puntos, mientras que los de Nuñez se mantienen en el segundo puesto de la Zona B con 26 unidades. En la próxima fecha Boca visitará a Defensa y Justicia el jueves 23 desde las 20. Por su parte, River recibirá a Aldosivi el sábado 25 desde las 21.30