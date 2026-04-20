Talleres le ganó a Riestra y se acerca a la clasificación

Córdoba. Talleres y Deportivo Riestra vivieron una situación muy atípica anoche en el cierre de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026: el partido se suspendió por las torrenciales lluvias que cayeron en Córdoba, pero minutos después se rectificó la decisión.

En la cancha, fue victoria por 2 a 0 del equipo de Carlos Tevez con goles de Ronaldo Martínez y Augusto Schott.

Idas y vueltas

Programado originalmente para las 20:30 horas, los equipos salieron en tiempo y forma al campo de juego del Estadio Mario Alberto Kempes, pero el cotejo no empezó.

Luego de unos minutos, el árbitro Fernando Echenique mandó a los futbolistas a los vestuarios y, mientras el inicio se demoró media hora, trabajadores de la T empezaron a remarcar las líneas y sacar el agua del césped.

El cuerpo arbitral volvió a salir a la cancha y, tras una nueva postergación, en este caso de 10 minutos, Echenique confirmó la suspensión del partido.

"El campo sigue igual, tiene mucha agua y las líneas de las áreas no se ven prácticamente. Las volvieron a pintar, pero se volvió a borrar, así que vamos a proceder a suspender el partido", señaló el árbitro en diálogo con TNT Sports.

No obstante, cuando ya había sido anunciada la decisión, los hinchas empezaban a dejar el estadio e incluso Tevez había confirmado lo comunicado por el réferi, la lluvia cesó, siguieron trabajando en el campo de juego y, ¿sin buenas perspectivas de reprogramación?, los jugadores volvieron a salir para entrar en calor.

Una cómoda victoria albiazul

Así, a las 22:00, una hora y media después de lo previsto, arrancó el partido, y la T empezó a liquidar el encuentro rápido: Ronaldo Martínez, luego de una serie de rebotes, captó la pelota y abrió el marcador a los 10', mientras que a los 25' el que cabeceó fue Catalán para que Augusto Schott definiera en el área chica.

Si bien el Malevo esbozó algún tipo de respuesta, apenas inquietó una vez a Guido Herrera, en una jugada preparada de un tiro libre, y el local fue el que siguió dominando el encuentro hasta el final.

Con este resultado, Talleres escaló hasta el cuarto puesto de la Zona A, con 24 puntos, afirmándose en zona de clasificación a octavos de final. Los dirigidos por Tevez cerrarán la fase regular visitando a Estudiantes y Unión.

Y el mal momento de Riestra parece no tener fin: es colista del grupo y ganó apenas uno de sus últimos 21 partidos (1-0 a Deportivo Maipú, por Copa Argentina), afrontando la doble competencia, ahora con Guillermo Duró como DT, en una pésima racha. Sus próximos partidos serán en casa contra Independiente y Montevideo City Torque.