Una mujer policía se consagró campeona de kickboxing en Carlos Paz

Una oficial ayudante de la Policía de Córdoba se consagró campeona de kickboxing este fin de semana en Villa Carlos Paz, tras imponerse en el evento “Bestia Fighting Championship” realizado en Keops Disco.

Se trata de Milagros Moreno, de 24 años, quien presta servicio en el Departamento Grupo de Infantería Femenino y lleva adelante una trayectoria de nueve años en la disciplina.

La joven logró quedarse con el cinturón del evento, en un escenario reconocido dentro del circuito de combates, consolidando su crecimiento deportivo.

Según se informó, Moreno entrena de manera constante para sostener el alto rendimiento, combinando sus rutinas con la labor policial, lo que implica un importante nivel de compromiso y organización.

Tras la consagración, destacó el acompañamiento de su entorno y señaló que cada combate representa un nuevo desafío dentro de su carrera.