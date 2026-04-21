Bialet Massé: realizaron mejoras en el espacio deportivo del Hockey EMFI

Bialet Massé. Ya se puede disfrutar del mejoramiento del campo de juego y del alambrado olímpico de la Subcomisión de Hockey del Club Atlético EMFI, una obra realizada por la Municipalidad de Bialet Massé que permite optimizar las condiciones para el desarrollo de la práctica deportiva.

Este logro también es fruto del compromiso y el trabajo conjunto del equipo de hockey del club y de las familias de los alumnos, quienes con gran dedicación hicieron posible que esta actividad siga creciendo y fortaleciéndose en Bialet Massé.

