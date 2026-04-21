Con uno menos, Belgrano rescató un empate ante Barracas

Buenos Aires. En el estadio Claudio Tapia, Belgrano y Barracas Central repartieron puntos en un encuentro marcado por la cautela y la escasez de situaciones claras de gol. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski fue el principal protagonista en cuanto a la posesión del balón, pero su falta de profundidad le impidió quebrar la paridad ante un rival que pareció conforme con la unidad obtenida.

Desde el arranque, el "Pirata" mostró intenciones de adueñarse del juego con un Ramiro Hernández muy activo en la zona media. Sin embargo, a pesar del manejo de Lucas Zelarayán y algunos intentos aislados, como un cabezazo de Franco Vázquez, el conjunto cordobés se topó con la seguridad de Juan Espínola. El arquero de Barracas terminó convirtiéndose en la figura del encuentro tras desactivar las pocas aproximaciones de riesgo del visitante.

El momento más determinante y bizarro de la tarde ocurrió a los 79 minutos. Tras una intervención del VAR, el árbitro Nicolás Lamolina decidió expulsar a Leonardo Morales por una acción fuera de contexto: tirarle del cabello a Nicolás Capraro. Con un hombre menos, Belgrano perdió el escaso ímpetu que le quedaba y el partido se extinguió en la monotonía.

Con este resultado, el "Celeste" se mantiene en la quinta posición del Grupo A con 23 unidades, perdiendo la oportunidad de escalar al cuarto puesto. Por su parte, los conducidos por Rubén Darío Insua se mantienen dentro del top ocho de la Zona B. Belgrano cerrará su participación en la fase regular con dos partidos como local, el primero de ellos el próximo domingo 26 de abril frente a Gimnasia de La Plata.