La carrera «Xtrail Huayco» reunirá a 300 competidores en Bialet Massé

Bialet Massé comenzó a palpitar la competencia XTRAIL HUAYCO, que se disputará el próximo fin de semana y reunirá a más de trescientos competidores de toda la Provincia de Córdoba. La carrera se desarrollará en senderos de montaña con el marco del imponente paisaje del Valle de Punilla.

Los competidores participarán en las categorías 30K, 16K y 8K y la acción dará inicio desde temprano el domingo 26 de abril.

Es importante destacar que la largada está prevista a las 8 horas en el C.I.C (Del Campillo esquina Rivadavia) y contará con la presencia de todos los deportistas y las autoridades municipales.