Un pueblo del sur cordobés lanza su primer evento 4x4

Se presentó el primer Gran Encuentro de 4x4 y rodanteros que se realizará del 1 al 3 de mayo en la localidad de Chucul, con una agenda que combinará exhibiciones de vehículos, feria de emprendedores y propuestas gastronómicas.

El evento tendrá formato de exhibición en pista, sin carácter competitivo, y se desarrollará cada jornada entre las 11 y las 19. La entrada será libre y gratuita.

La actividad fue presentada en el Centro Cívico de Río Cuarto, con la participación de autoridades provinciales, el jefe comunal de Chucul y organizadores, quienes destacaron el impacto social y económico que se espera generar en la localidad.

Bajo el nombre “Destino Chucul”, la propuesta reunirá a fanáticos del mundo 4x4 y rodanteros, con presencia de camionetas modificadas, motorhomes y espacios destinados al acampe.

Además, durante los tres días habrá feria de artesanos y emprendedores de la región, junto a food trucks y servicios de gastronomía.

El evento contará también con la participación de distintas instituciones y un operativo de seguridad que incluirá fuerzas nacionales y provinciales, además de cobertura sanitaria con ambulancia y personal de salud.

Desde la organización señalaron que las expectativas son altas y que se trata de uno de los encuentros más importantes planificados para la comuna.