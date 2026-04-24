Básquet: Club de Pesca visita a Universitario

Villa Carlos Paz. El básquet del Club de Pesca afrontará un intenso fin de semana de competencia con actividad en distintas categorías y torneos, tanto en condición de local como visitante.

La acción comenzará este viernes, cuando el conjunto carlospacense se mida ante Universitario en condición de visitante, en el estadio de su rival, por la sexta fecha del Torneo Apertura Asociativo A1. La jornada tendrá dos encuentros: la categoría U17 abrirá la noche a las 20:30, mientras que la Primera División jugará a partir de las 22:15.

El sábado la actividad será doble. Por un lado, nuevamente frente a Universitario, pero esta vez como local en el estadio Zisman-Germanetto. Allí se desarrollará una extensa programación que incluirá desde las categorías formativas más pequeñas hasta las juveniles: Mosquitos y Premini jugarán a las 12:00, Mini a las 14:00, U13 a las 15:30, U15 a las 17:30 y U21 a las 19:30, en el marco de la sexta fecha del mismo certamen.

En paralelo, otra delegación del club viajará para enfrentar a Matienzo como visitante, por la quinta fecha del Torneo Apertura Desarrollo. En este caso, los partidos serán en horas de la mañana: U16 a las 9:00 y U19 a las 11:00.

El cierre del fin de semana será el domingo, nuevamente en condición de local, cuando Pesca reciba a Sarmiento de Leones en el estadio Zisman-Germanetto. Será por la última fecha de la Liga Provincial Formativas, con encuentros en U17 (11:00), U15 (13:30) y U21 (16:00).

