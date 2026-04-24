Talleres clasificó a octavos de final del Apertura, antes de jugar

Córdoba. Talleres atraviesa un presente óptimo y antes de su presentación por la fecha 16 consiguió clasificarse a octavos de final del Torneo Apertura, donde además hay chances de un clásico con Belgrano en caso de que el Pirata avance a los playoffs.

Los dirigidos por Carlos Tevez lograron asegurarse un lugar entre los ocho primeros del Grupo A por la derrota de Defensa y Justicia, que este jueves cayó de local 4-0 frente a Boca. Fue el único compromiso de la jornada.

Con ese resultado el Matador sacó pasaje a octavos de final mientras espera el duelo ante Estudiantes de La Plata este sábado 25 a las 17.

Talleres suma 24 puntos y precisaba que Defensa y Justicia, Unión de Santa Fe o San Lorenzo, al menos uno de los tres, no gane en esta fecha. Que el Halcón de Varela no sumara le dio la posibilidad a la T de avanzar a la siguiente instancia.

A la espera de conocer a su rival en octavos de final, desde hace unas semanas está la expectativa de un posible cruce con Belgrano. Si la fase regular terminara en este momento, se estaría produciendo ese choque de cordobeses, teniendo en cuenta que el Pirata está quinto en su zona y el albiazul cuarto.

El equipo de Ricardo Zielinski recibirá el domingo a las 17:30 frente a Gimnasia de La Plata en el Gigante de Alberdi. La B suma 23 puntos y buscará un triunfo pensando en la clasificación.