Estudiantes yTalleres, ya clasificados, se enfrentan en La Plata

La Plata. Por la fecha 16 del Apertura, Estudiantes y Talleres se enfrentarán hoy desde las 17 en el Estadio Jorge Luis Hirschi. El Pincha, que acumula tres triunfos al hilo, ya está en octavos y tiene la mente en la Copa Libertadores; la T también aseguró su participación en la próxima fase gracias a la derrota de Defensa y Justicia frente a Boca. El encuentro será televisado por TNT Sports Premium.

Talleres viene de derrotar 2-0 a Riestra en condición de local y eso le permitió alcanzar los 24 puntos, quedando a un paso de la clasificación a la próxima instancia. Sin embargo, el 0-4 que sufrió Defensa y Justicia ante Boca el jueves por la noche clasificó al conjunto albiazul a octavos, y ya no importará si pierde ante el Pincha o ante Unión, en el último partido. Sin embargo, los dirigidos por Tevez buscarán un triunfo en La Plata que los posicione de buena manera en la zona para terminar dentro de los primeros cuatro y poder definir los mano a mano en el Kempes.

Por su parte, el triunfo ante Instituto en Alta Córdoba -el tercero en fila- le permite a Estudiantes ser líder junto a Boca de la Zona A, ya que Vélez viene de empatar ante San Lorenzo y no pudo superarlo. Sin embargo, el Pincha quiere ir por más e irá en busca de un triunfo ante Talleres, que le permitirá asegurar la localía en los playoffs.