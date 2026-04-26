Franco Colapinto realiza una exhibición en la Ciudad

El piloto Franco Colapinto protagonizará este domingo un momento histórico para el automovilismo argentino. Se debe a que realizará una exhibición a bordo de un monoplaza de la Fórmula 1 en la zona de Palermo, luego de 14 años sin actividad oficial de la máxima categoría en la Ciudad de Buenos Aires.

Colapinto manejará un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8. Otra de las atracciones del evento denominado "Road Show to BA 2026" será cuando conduzca una réplica del Mercedes Benz W196, la legendaria Fecha de Plata con la que el quíntuple campeón Juan Manuel Fangio ganó los títulos de 1954 y 1955 en la F1.

"Me siento feliz de volver a la Argentina después de tanto tiempo. Estuve en diciembre, pero es lindo reencontrarme con la gente. Es especial el traer un auto de F1 tras tantos años. Es un sueño que tenía de chiquito. Va a generar algo muy especial en el país”, expresó el piloto de Alpine, días atrás, en una conferencia de prensa.

Todo lo que tenés que saber sobre la exhibición de Colapinto

El trazado del Road Show fue ampliado para disponer de mayor espacio, con el objetivo de que la experiencia sea mucho mejor para los fanáticos. En un principio, el recorrido iba a finalizar en la Avenida del Libertador y República de la India, hasta el cruce de Libertadores y la avenida Casares, de un lado, y la calle Ugarteche, del otro.

A partir de las últimas modificaciones, el argentino recorrerá desde el puente de Libertador a metros de Bullrich, hasta Casares/Ugarteche, y también hará un tramo en la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador.

Colapinto hará cuatro salidas a pista. La primera será a las 12:45, conduciendo un Lotus E20 de 2012. A las 14:30 llegará el turno de la réplica del Mercedes-Benz W196. Después, a las 15:15, volverá al volante del Lotus, siendo este el último giro con auto de Fórmula 1 antes de trasladarse, a las 15:55, en un bus descapotable. Se espera que cada salida dure alrededor de 20 minutos.

La televisión estará a cargo de ESPN, a través de la plataforma Disney+. La transmisión oficial comenzará a las 12.

El evento ofrecerá seis horas de actividades, con entrevistas en vivo, presentaciones de DJs, la actuación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad a partir de las 11 y propuestas gastronómicas, bajo un formato que reproducirá la experiencia de un paddock profesional. Además, se preveé que habrá shows en vivo de artistas, entre ellos Soledad Pastorutti y Luck Ra.

El Cronograma completo del Road Show de Colapinto en la Ciudad

08:30 – Apertura de accesos (Plaza Seeber y Plaza Sicilia)

09:00 – Apertura de la Fan Zone

11:00 – Presentación de la Orquesta Sinfónica

11:25 – Entrevista a Franco Colapinto

11:50 – Show musical de Soledad Pastorutti

12:00 – Inicio de la transmisión por ESPN en Disney+ (plan premium)

12:45 – Primera salida a pista (Lotus E20)

13:55 – Show musical de Luck Ra

14:30 – Segunda salida a pista (Mercedes-Benz W196 réplica)

15:15 – Tercera salida a pista (Lotus E20)

15:55 – Truck Tour en bus descapotable

16:15 – Cierre del evento