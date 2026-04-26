Instituto visita a Newells con la necesidad de un triunfo

Rosario. Newell's e Instituto se enfrentarán, por la fecha 16 del Apertura, este domingo a las 17.30 en el estadio Marcelo Bielsa. La Lepra tomó aire ya que de los últimos cinco partidos perdió uno y ganó tres, pero necesita seguir sumando; la Gloria necesita una victoria en el Coloso para llegar a la última jornada con chances de jugar los playoffs. El encuentro será televisado por TNT Sports Premium.

Instituto tiene que aprovechar la oportunidad que tiene en el Coloso. En el inicio de la jornada, Defensa y Justicia (19) cayó 4-0 ante Boca y si la Gloria gana, lo pasaría y alcanzaría los 20 puntos, posicionando en puestos de playoffs, desplazando a Unión (19), que juega el lunes en Liniers ante Vélez. Sumar de a tres será clave para los dirigidos por Diego Flores, que en la última fecha visitarán a Estudiantes de Río Cuarto.

Por su parte, Newell's ha tomado un poco de aire en las últimas semanas, a comparación de lo que fue gran parte del semestre. La Lepra, de los últimos 5 jugados, ganó 3, empató 1 y perdió el restante (ante Acassuso, por la Copa Argentina). Sin embargo, los dirigidos por Kudelka están anteúltimos de la Zona A con 13 puntos, solo por arriba de Riestra (10). En la semana, el DT tuvo un accidente cuando iba en su camioneta a la práctica, pero no sufrió lesiones mayores.

