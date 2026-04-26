Talleres sumó un valioso punto en su visita a Estudiantes

La Plata. Talleres sumó ayer un valioso punto, luego de empatar sin goles en su visita a Estudiantes de La Plata, por una nueva fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Con ambos equipos ya clasificados a los octavos de final, el encuentro se desarrolló con un tono más especulativo que ambicioso.

Tras este resultado, si el conjunto cordobés logra vencer a Unión de Santa Fe como visitante en la próxima fecha, se asegurará disputar los octavos de final en el estadio Mario Alberto Kempes.

En caso contrario, deberá esperar otros resultados, con equipos como Lanús y San Lorenzo aún en carrera por esa ventaja deportiva.

