Belgrano cayó con Gimnasia y no pudo asegurar su clasificación

Córdoba. Belgrano jugó ayer un flojo partido, perdió 1 a 0 como local ante Gimnasia y Esgrima de La Plata y no pudo asegurar su pase a los playoffs del torneo Apertura de la Liga Profesional.

Nicolás Barros Schelotto anotó para la visita, que sumó de a tres en la fecha 16 y quedó muy cerca de la clasificación a octavos de final.

En el arranque, un pase espectacular de Nacho Fernández dejó al Chelo Torres cara a cara y puso el 1-0, pero el VAR revisó y encontró una posición adelantada. Eso ya fastidió al hincha pirata, que de a poco se hacía sentir.

Cuando pasaban los minutos y la visita se adueñaba cada vez más de las acciones, ese descontento crecía. "Movete, Belgrano, movete", se escuchó promediando la primera mitad en Alberdi.

Esto se potenció cuando a los 23' llegó la roja a Federico Ricca por una durísima infracción a Nacho Fernández, la gran figura de este segmento del encuentro. Un planchazo a la altura del tendón de Aquiles mandó a las duchas al defensor.

Gimnasia siguió con su juego. Sin apuro, pero pisando firme en Córdoba con un mediocampo dominador y una dupla de ataque que parece cada vez más aceitada.

A los 41' apareció en escena un jugador que todavía no había podido lucir, pero que fue importante durante buena parte de este Torneo Apertura: Nicolás Barraos Schelotto. El hijo de Guillermo tiró un centro al primer palo que Torres intentó desviar y le complicó la vida al arquero local, que no pudo evitar la apertura del marcador.

El primer tiempo se fue, como era de esperar, con silbidos para el local, que no encontró los caminos once contra once, mucho menos cuando quedó con uno menos y que recién mostró algún tipo de reacción cuando estuvo con el resultado en desventaja.

El inicio del complemento fue muy parecido al andar el del primero. Si bien Belgrano buscó adelantarse, cada pérdida traía problemas. El Pirata tardaba demasiado en recuperar la pelota y eso le daba tranquilidad a la visita para controlar el juego.

A los 21' llegó una nueva polémica. Ignacio Miramón remató y la pelota pegó un la mano de un rival, lo que parecía un claro penal. Sin embargo, en la previa se encontró un offside de Torres y fue indirecto para el local, que seguía más cerca en el resultado que en el fútbol.

El clima en Alberdi no era el mejor. El equipo no daba signos de recuperación y el reloj jugaba a favor de Gimnasia, que no había podido liquidar el encuentro, pero no sufría en el fondo. El hincha del Pirata pedía algo que no llegaba desde dentro del campo de juego.

Los minutos finales fueron de ida y vuelta. Al local no le quedaba otra opción que arriesgar ante un rival que jugaba con uno más y con la ventaja de estar 1-0 arriba. Las mejores oportunidades en este tramo fueron para el Lobo, que no estuvo fino y tuvo que sufrir hasta el cierre.