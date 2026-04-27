El Kempes hizo historia con el mundial de highline

Córdoba vivió un evento histórico este fin de semana con la realización de la primera Copa Mundial de speedline highline en Argentina. La competencia se desarrolló el 25 y 26 de abril en el estadio Mario Alberto Kempes y reunió a atletas de élite de diez países.

El certamen, denominado World Cup Kempes, convirtió al estadio en el primero del mundo en albergar una competencia de estas características, con las cintas montadas en altura entre las tribunas. La disciplina combina velocidad, equilibrio y precisión sobre una cinta de apenas una pulgada de ancho suspendida a más de 30 metros.

Durante las jornadas, el público pudo seguir de cerca cada pasada en un formato dinámico que permitió observar el rendimiento de los competidores en tiempo real. La competencia también fue transmitida vía streaming, ampliando su alcance a nivel internacional.

En la rama masculina se registró uno de los momentos más destacados, con un nuevo récord mundial de 44 segundos y 50 milésimas en los 100 metros, reflejando el alto nivel competitivo del evento.

Entre los principales exponentes participaron figuras como el brasileño Matheus Vidal, el polaco Jakub Morawsky y el colombiano Diego Molano, junto a representantes argentinos como Florencia Muñoz y Gonzalo Caturelli.

En los resultados finales, Erika Sedlacek (Brasil) se consagró en la categoría femenina, seguida por Florencia Muñoz (Río Negro) y Agustina Sol Corea (La Rioja). En la categoría masculina, el primer puesto fue para Jakub Morawsky (Polonia), escoltado por Matheus Vidal (Brasil) e Ignacio Muñoz (Río Negro).

El evento contó con el aval de la International Slackline Association y el acompañamiento de la Federación Argentina de Slackline, marcando un punto de partida para el desarrollo de esta disciplina en el país.