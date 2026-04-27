Instituto empató contra Newell’s y quedó muy complicado

Rosario. En un partido trascendental para el futuro inmediato, Instituto empató ayer 1 a 1 contra Newell’s en Rosario y complicó sus chances de clasificar a octavos de final del Torneo Apertura. Con este resultado, dejó de depender de sí mismo y deberá esperar resultados ajenos para lograr el objetivo.

El equipo de Diego Flores se había puesto en ventaja a los 16 minutos del segundo tiempo por el gol en contra de Saúl Salcedo, pero a los 35 la Lepra lo empató tras una buena definición de Juan Ignacio Ramírez.

El empate deja un sabor amargo en Alta Córdoba ya que era primordial volver con los tres puntos de Rosario. Con este resultado, el panorama cambió para la Gloria, que dependerá de partidos ajenos para meterse en la próxima fase del Apertura.

Con la igualdad, Instituto alcanzó los 18 puntos en la Zona A y se encuentra décimo en la tabla. Primero deberá saber cómo sale Unión contra Vélez este lunes. Si el Tatengue le gana al Fortín, la perspectiva será aún más difícil para el Albirrojo.

Cabe recordar que en la última fecha (es la 9° que fue suspendida por el paro de AFA) Instituto visitará a Estudiantes de Río Cuarto. El duelo de cordobeses será en el sur provincial el próximo domingo a las 19.