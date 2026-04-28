La derrota de Huracán le dio a Belgrano el pase a octavos

Córdoba. Huracán perdió ayer 2 a 1 contra Argentinos Juniors y este resultado le dio a Belgrano la clasificación a octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

La bronca todavía está latente entre los hinchas de Belgrano tras la dura derrota ante Gimnasia La Plata en Alberdi, sin embargo el Pirata obtuvo ayer una alegría gracias a la caída del Globo.

Si la fase de grupos terminara en este momento, se reeditaría el Clásico Cordobés ya que Belgrano se encuentra quinto en el Grupo B y Talleres está cuarto en el Grupo A.

Sin embargo habrá que esperar, ya que son muchas las variables que se pueden dar en la novena fecha (pendiente por el paro de AFA), ya que el Matador puede quedar entre la primera y la sexta posición, mientras que el Pirata puede terminar entre el cuarto y el octavo escalón.

