Las postales de la primera edición de Xtrail Huayco en Bialet Massé

Valle de Punilla
Las postales de la primera edición de Xtrail Huayco en Bialet MasséDesde el gobierno municipal se destacó el impacto que tuvo la competencia deportiva.
La primera edición de la carrera Xtrail Huayco se vivió en Bialet Massé y convocó a más de 250 participantes. Se disputó en las categorías 8K, 16K y 30K y atravesó circuitos únicos con las mejores postales de las sierras de Córdoba.
Desde el gobierno municipal se destacó el impacto que tuvo la competencia y se confirmó que se continuará «apostando a eventos deportivos que fomenten el turismo local y posicionen a Bialet Massé como destino del Trail Running».
Asimismo, el intendente Eduardo Reyna felicitó a cada uno de los competidores locales que representaron a la localidad en la Xtrail Huayco y que son embajadores deportivos en distintos puntos del país.