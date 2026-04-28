Las postales de la primera edición de Xtrail Huayco en Bialet Massé

La primera edición de la carrera Xtrail Huayco se vivió en Bialet Massé y convocó a más de 250 participantes. Se disputó en las categorías 8K, 16K y 30K y atravesó circuitos únicos con las mejores postales de las sierras de Córdoba.

Desde el gobierno municipal se destacó el impacto que tuvo la competencia y se confirmó que se continuará «apostando a eventos deportivos que fomenten el turismo local y posicionen a Bialet Massé como destino del Trail Running».

Asimismo, el intendente Eduardo Reyna felicitó a cada uno de los competidores locales que representaron a la localidad en la Xtrail Huayco y que son embajadores deportivos en distintos puntos del país.