Preocupación por Julián Álvarez: salió con molestias y genera alerta en la Selección

La salud de Julián Álvarez encendió las alarmas este martes en el fútbol argentino, luego de que el delantero debiera abandonar el campo de juego durante el duelo entre Atlético de Madrid y Arsenal, correspondiente a la ida de las semifinales de la UEFA Champions League.

El atacante cordobés venía siendo una de las figuras del encuentro disputado en el Estadio Metropolitano, donde convirtió el gol del empate 1-1 en un partido muy parejo. Sin embargo, la situación cambió a los 32 minutos del segundo tiempo, cuando en una jugada accidental un rival cayó sobre su pierna y le provocó una molestia en el tobillo.

Tras el impacto, Álvarez evidenció signos de dolor y debió ser reemplazado de inmediato por Álex Baena, por decisión del entrenador Diego Simeone, quien optó por no arriesgar al delantero.

Aunque la escena generó preocupación, desde el entorno del club transmitieron cierta tranquilidad inicial y no descartan que el cambio haya sido por precaución. De todos modos, el ex River Plate será sometido a estudios médicos en las próximas horas para determinar el alcance de la lesión.

El cuerpo técnico de la Selección Argentina sigue de cerca su evolución, teniendo en cuenta la cercanía del Mundial 2026, una cita clave en la que Álvarez es una pieza fundamental.