Por la mínima diferencia, Talleres cayó con Boca en el Kempes

Córdoba. Boca se llevó anoche un triunfo ajustado en Córdoba al imponerse 1-0 sobre Talleres, en un partido por la 13ª fecha del Torneo Apertura. Adam Bareiro marcó el único gol de la noche tras una jugada que inició Tomás Aranda y que Miguel Merentiel terminó de construir con un desborde preciso.

El desarrollo fue parejo y con escasas situaciones claras. En la primera etapa, Talleres insinuó algo más, aunque sin profundidad, mientras que el equipo de Claudio Úbeda recién logró inquietar con algunas intervenciones aisladas de Aranda. La falta de claridad fue una constante hasta que, en el complemento, apareció la diferencia.

El quiebre llegó a los 26 minutos del segundo tiempo, cuando Aranda condujo con decisión, tras un buen pase de Marco Pellegrino, abrió hacia Merentiel y el uruguayo envió un centro rasante que Bareiro empujó dentro del arco de Guido Herrera. A partir de allí, Boca mejoró con los cambios y logró sostener la ventaja ante un rival que empujó con centros, pero sin ideas para romper el bloque defensivo.

Con este resultado, Boca trepó al tercer puesto de la Zona A con 20 puntos, a solo dos del líder Vélez, mientras que Talleres quedó sexto con 18 unidades, complicando sus aspiraciones de avanzar en la tabla.

En la próxima fecha, el Matador visitará a Defensa y Justicia el lunes 13 de abril a las 16.30, mientras que Boca recibirá a Independiente el sábado 11 a las 19.30.

