Por primera vez, Córdoba es sede de un mundial juvenil acuático

Córdoba se convirtió en sede de un evento histórico para el deporte argentino al albergar por primera vez el Mundial Sub-17 de Esquí Náutico, que se desarrolla hasta este domingo en el Lago Ahumada, en Traslasierra.

La competencia reúne a más de 110 atletas de 19 países, posicionando a la provincia en el circuito internacional de esta disciplina. Durante cinco jornadas, los jóvenes deportistas compiten en pruebas de slalom, figuras y salto, especialidades que combinan velocidad, técnica y precisión.

Entre las delegaciones participantes se destacan países como Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, Australia, Nueva Zelanda, Ucrania, Chile y México, en una cita que concentra a los principales talentos juveniles del mundo.

La presencia cordobesa tiene protagonismo con nombres como Bautista Ahumada (16), actual campeón mundial en figuras y subcampeón en slalom, junto a Sara Gramática (14) e Isabella Besso (13), también destacadas en distintas modalidades.

El campeonato representa un hito para el país, ya que es la primera vez que Argentina alberga un mundial de esta categoría, consolidando a Villa Dolores y a la región de Traslasierra como un punto emergente dentro del deporte acuático internacional.

Además del aspecto deportivo, el evento genera un fuerte impacto turístico y económico. Se espera la llegada de delegaciones, equipos técnicos y visitantes de distintos puntos del mundo, lo que impulsa la actividad en hotelería, gastronomía y servicios en toda la región.

En paralelo, el Mundial incluye propuestas abiertas al público, con espacios recreativos, música en vivo y áreas gastronómicas, ofreciendo una experiencia integral durante el fin de semana largo de Semana Santa.