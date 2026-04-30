Con gran cantidad de ciclistas, llega otro Desafío Río Pinto

La Cumbre. La postal ya es un clásico, pero este año adquiere otra escala: el Desafío Río Pinto celebra su 30ª edición con cifras que confirman su lugar como el gran ritual del ciclismo argentino. Más de 6.000 corredores —con cupos agotados y una demanda que dejó a muchos afuera— convertirán a La Cumbre en el epicentro de un fin de semana que promete ser histórico. La competencia se desarrollará entre el viernes 1 y el domingo 3 de mayo, día de la carrera principal.

No es solo una carrera. Es una movilización masiva: se espera que más de 20.000 personas circulen por toda la región, con impacto directo en localidades como San Marcos Sierras, Capilla del Monte y San Esteban. La ocupación hotelera ya está al límite, y el movimiento económico se siente desde días antes de la largada.

Un circuito que es desafío y paisaje

El recorrido principal, de unos 85 kilómetros, combina exigencia física con una geografía que es parte del atractivo. El trazado serpentea el valle del Río Pinto, atraviesa sectores serranos, bordea el perilago del Dique El Cajón y regresa al punto de partida en La Cumbre.

No hay dos experiencias iguales: mientras los ciclistas de élite completan el circuito en cerca de tres horas, miles de participantes lo encaran como una meta personal. Esa convivencia entre alto rendimiento y desafío amateur es una de las claves de su éxito.

Mucho más que deporte

Desde el viernes, el predio frente al aeródromo se transforma en una ciudad paralela: más de 200 stands integran una feria que crece año a año. Marcas, gastronomía y propuestas recreativas convierten al evento en una experiencia para toda la familia, incluso para quienes no compiten.

El momento más esperado llegará el domingo a las 8 de la mañana. La largada, escalonada por categorías, no es solo un procedimiento logístico: es un espectáculo. El silencio previo, la tensión contenida y, de pronto, el río de bicicletas avanzando al unísono generan una escena que muchos describen como inolvidable.

El pulso económico de la región

Más allá de lo deportivo, el impacto es contundente. Hoteles llenos, restaurantes colmados, comercios activos: todo el entramado económico de las sierras entra en movimiento. Para La Cumbre, el evento no es solo el más importante del año; es una verdadera inyección de vitalidad que se expande por todo el valle.

A tres décadas de su primera edición, el Desafío Río Pinto dejó de ser únicamente una competencia. Es un fenómeno social, turístico y cultural que, cada año, redefine el ritmo de las sierras cordobesas y confirma que el deporte también puede ser territorio de encuentro, identidad y desarrollo.