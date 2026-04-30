Dolor en el ajedrez cordobés: falleció Ernesto Molina

Córdoba. El ajedrez de Córdoba atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Ernesto Molina, referente histórico de la disciplina y una figura clave en su desarrollo social y comunitario. La noticia fue confirmada por la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (FAPC) el pasado 19 de abril.

Molina fue el fundador del Club de Ajedrez Poder Popular de la ciudad de Córdoba, espacio desde el cual impulsó durante años la práctica del ajedrez en distintos barrios, promoviendo la inclusión y el acceso al deporte. Su trayectoria abarcó múltiples roles: fue jugador, profesor, árbitro y dirigente, siempre comprometido con el crecimiento de la actividad.

Dentro de la FAPC, se desempeñó al frente de la Comisión Social, desde donde llevó adelante un trabajo sostenido que logró un reconocimiento histórico. Gracias a su gestión, la Agencia Córdoba Deportes otorgó por primera vez un premio a la federación en esta categoría, destacando el impacto social del ajedrez en la comunidad.

Entre sus iniciativas más recordadas se encuentra la organización del Torneo Nacional de Ciegos y Disminuidos Visuales en Córdoba, una propuesta que marcó un hito en materia de inclusión dentro del ámbito ajedrecístico.

Según se informó, Molina se encontraba internado tras haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV), cuadro del que no logró recuperarse.

Desde la FAPC expresaron sus condolencias a familiares y amigos, y despidieron a Molina con un mensaje cargado de emoción: “Hasta siempre Ernesto, QEPD, el ajedrez de Córdoba te va a extrañar”.

Para colaborar

Familiares y allegados informaron que quienes deseen colaborar para afrontar los gastos pueden hacerlo a través de una cuenta a nombre de Gabriela Ángela Molina, n° de cuenta: CA $ 15702131133996 - Alias: sofi.mateo.mauro - CBU: 0110213230021311339965.

