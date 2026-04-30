Volverá el rally a Villa Carlos Paz y otras localidades piden sumarse

Por Santiago Carreño



El Campeonato Cordobés de Rally tendrá continuidad en Villa Carlos Paz, con el desarrollo de la tercera competencia, luego de haber disputado las dos primeras en Santa Rosa de Calamuchita y Villa Dolores.

La prueba, a disputarse del 15 al 17 de mayo, tiene la condición de ser la única en todo su recorrido sobre pavimento y será la quinta edición repitiendo el mismo trazado, formando un circuito con caminos variados entre Cuesta Blanca, Falda del Carmen y Copina.

De Falda del Carmen a Observatorio es trabado en ascenso con promedio inferior a 100 Km/h, mientras la zona de Río Las Suelas a Rotonda es trabado veloz superando los 120 Km/h, similar a Cuesta Blanca a Rotonda con subidas y bajadas sinuosas.

Para esta edición 2026, todavía no hay un cronograma definido, pero sí se usarán los tramos de Cuesta Blanca y Falda del Carmen y puede variar el de Río Las Suelas y volver a las pruebas de 2022/23 con un trazado más corto, ante el pedido de algunos pilotos, no a gusto con los sectores de manejo exigido.

En principio no se utilizará el tramo de Costanera, frente al Palacio Municipal por medidas de seguridad, recordando algunos accidentes de 2025, sin embargo en ese mismo trazado participaron los autos del WRC con más de 300 HP, en varias oportunidades.

Hay algunas opciones para la jornada sabatina, que será transmitida en vivo para la TV Pública, una el camino de “Las 100 Curvas” con 3,00 Km de recorrido, donde el público solo podría ingresar caminando, también se habla de un pedido de la Municipalidad de Tanti con el tramo de la Ruta Provincial 28 hasta Cerro Blanco pasando por El Durazno con algo más de 8,00 Km y en las últimas horas, se conoció el interés de la intendente de Cabalango, uniendo el sector del Barrio Colinas con esa localidad a través de 6,00 Km.

Las próximas horas serán definitorias en el recorrido de la prueba.