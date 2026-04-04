¿El Cuti Romero podría volver a Belgrano?

País. Según lo aseguró ayer el periodista deportivo Fernando Lavecchia, Cristian "Cuti" Romero tendría decidido volver a Belgrano una vez que concluya la participación de la Albiceleste en el Mundial 2026 y, lógicamente, finalice la temporada con su equipo, el Tottenham de Inglaterra.

La información causó alto impacto en Córdoba, teniendo en cuenta que el defensor de 27 años todavía tiene contrato vigente por dos años más y está en vísperas de disputar la segunda Copa del Mundo con la selección argentina.

“El tema es que Belgrano dice ‘¿cómo hago para pagarte? Y él piensa ‘el contrato lo arreglamos, no pasa nada’, pero tiene dos años más con Tottenham, que no te lo va a regalar. Pero hay una cuestión: el Tottenham pelea por el descenso y, si baja de categoría, va a querer sacarse de encima a algunos jugadores pesados y ahí puede llegar a ser más fácil que salga. Claro, que salga no quiere decir que vaya a Belgrano gratis. Te lo puede pagar el Atlético Madrid, Real Madrid o algunos clubes europeos, pero él quiere volver a vivir en Córdoba“, aseguró el comentarista radial y televisivo que lanzó la primicia.

Consultado en la mesa por algún inconveniente que pudiera haber tenido en Inglaterra, Lavecchia aclaró: “No pasó nada. Lo que sucede es que hay jugadores que se adaptan bien y otros no tanto. Otros son muy arraigados con ciertas tradiciones y la cuestión familiar, los amigos y todo. Recontra banco esa idea o decisión, que no será fácil, porque Belgrano dice ‘sí, yo te puedo arreglar el contrato, vas a tener que bajarte un montón, pero ¿cómo hago para sacarte del Tottenham pagando 50, 60, 70 u 80 millones. No sé, lo que sea, no se puede”.

Vale mencionar que, durante la última concentración de la selección argentina de cara a los amistosos por Fecha FIFA, el presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, lo visitó y le obsequió una camiseta alternativa del Pirata, donde hace no mucho también le dedicaron un telón con su imagen.